三重県鳥羽市沖で２０日昼に発生した貨物船「新生丸」と遊漁船「功成丸」の衝突事故。一夜明けた２１日、九死に一生を得た功成丸の釣り客が、眼前に迫る新生丸や海中に投げ出された際の生々しい状況を報道陣に語った。「貨物船はとにかくどんどんと近づいてきた。『危ない。船が来たぞ』という叫び声が聞こえたが、もう避けられへんと思って身構えた」釣りをするため功成丸に乗船し、右舷側にいた松阪市内の男性（７０）は切