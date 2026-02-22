ピジョンは2026年3月2日受注分から、ベビー関連商品の一部商品において出荷価格を改定します。一部のベビーフードが2〜11％値上げとなります。キユーピーは8月に育児食から撤退ピジョンは、これまで全社を挙げて生産性の向上と経費節減に取り組んできたといいます。しかし、世界的な原油や原材料価格、資材費、エネルギー費、労務費、物流費などのコスト上昇が続く厳しい環境の中、企業努力だけではコスト上昇分を吸収することが困