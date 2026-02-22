昨夜（21日）岡山県で行われた裸祭り「西大寺会陽（えよう）」に参加していた男性3人が、意識不明の重体です。 【写真を見る】裸祭り「西大寺会陽」で6人が病院に搬送うち3人が意識不明の重体500年以上続く奇祭・国の重要無形民俗文化財【岡山】 「西大寺会陽」は、宝木（しんぎ）と呼ばれる一対の木の棒を、まわし姿の裸の群れが奪い合う祭りです【画像①】。 昨夜10時、宝木が投げ込まれると、白い湯気をあげなが