４人組バンド「緑黄色社会」の長屋晴子が２２日放送の「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演し、結婚後の変化を語った。番組では歌手の鈴木愛理、アイナ・ジ・エンドと対談。昨年９月にロックバンド「ＢＩＧＭＡＭＡ」の金井政人と結婚した長屋はアイナから「結婚して変ったことある？」と尋ねられると「楽になったかな」と回答。続けて「すごい気持ちが下がった時とかも寄りかかれる相手がいる安心感みたいなものがある」と