猫の機嫌が悪いときに避けるべき行為 猫の不機嫌なサインは、ボディランゲージや行動から比較的分かりやすく伝わってきます。 尻尾を激しく叩きつけたり、遠くからじっと見つめてきたりすることもあれば、大きな鳴き声を出したり、気づかせようと物を落としたりする場合もあるでしょう。 このときついやってしまいがちなNG行為が、原因を考えず、猫の「気分の問題」として受け取ってしまうことです。 しかし、猫