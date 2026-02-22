ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子シングルで5位に入ったアンバー・グレン（米国）は8番目で登場。金髪をなびかせた妖艶な演技に、中継を観た日本ファンも釘付けになっている。黒の衣装に身を包み、笑顔でリンクに登場。レディー・ガガの「That’s life」が流れると金髪をなびかせながら滑り出し、華麗なジャンプとともに氷に手をつく