風俗店でのトラブルをめぐり、弁護士ではないにもかかわらず、男性客と示談交渉をしたなどとして、宮崎市内の風俗店店長ら4人が弁護士法違反の疑いで逮捕された。宮崎放送のウェブ記事（2月12日）によると、4人は共謀のうえ、営業に関わっている無店舗型性風俗店で、店の女性従業員と不同意性交をした客に対して、示談交渉や示談金の受け取りなどをした疑いがあるという。風俗店では、男性客と女性従業員の間で、いわゆる「本番ト