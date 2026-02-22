駅のホームや路上で、自分より弱いとみなした人にぶつかっていく「ぶつかりおじさん」。とくに女性がターゲットされるが、そうした迷惑行為をめぐり、剣道をしているという女子大学生のX投稿が1月に拡散し、大きな話題になった。女子大学生は、ぶつかりおじさんに遭遇したとして、次のように投稿した。「明らかに狙って突っ込んできたけど、こちらは剣道で鍛えた体幹と肩。微動だにせず正面から受け止めてしまった。相手の方が派手