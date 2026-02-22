塩貝健人がブンデス初ゴールを決めたドイツ1部ブンデスリーガのヴォルフスブルクに冬の移籍市場で加入したFW塩貝健人が、待望の初ゴールを決めた。現地メディアも、その得点シーンを「鮮やかなカウンター」として注目している。塩貝はリーグ第23節アウクスブルク戦をベンチスタート。1-1で迎えた後半20分に途中出場すると、その6分後に結果を残した。後半26分、カウンターの場面で右サイドを味方が抜け出すと、塩貝は中央から