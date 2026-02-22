日本ハム、巨人、中日で内野手としてプレーし、２０１７年のＷＢＣにも出場した中田翔氏（３６）が２２日、サンマリン宮崎で開催中の侍ジャパン事前合宿に訪れた。スーツ姿の中田氏は日本ハム時代の後輩に当たる杉谷拳士氏とともに、サブグラウンドを訪問。日本ハムで先輩だったアドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手にあいさつし、両手でガッチリ握手。笑顔でトークした。日本ハムで一時代を築いた３人のスターが、宮