２児の母でモデルの西山茉希（４０）が２１日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？」に出演。デビュー前のスゴすぎる体型を明かして共演者を驚かせた。デビューのきっかけを問われた西山は地元の新潟から遊びに東京へ来ていたときに、銀座で芸能事務所の男性からスカウトされたと説明。「『君はＣａｎＣａｍっていう雑誌（のモデル）がいいと思うんだけど、君の足が太いからね』って、初めましてのおじさんに私の足を否定され