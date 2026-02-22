侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流したロッキーズの菅野智之投手（36）が22日、さっそくブルペンで投球練習を行った。日本人大リーガーとしてチーム合流第1号。菅野はサブグラウンドで約90メートルの遠投を終え、ブルペンでただ一人、背番号19のユニホーム姿でピッチング。井端監督、ダルビッシュらが見守る前で捕手の坂本を相手に、トラックマンで数値などを確認しながら変化球も交えて39球を投げた。菅野は前夜に宮崎入り