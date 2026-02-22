「侍ジャパン強化合宿」（２２日、宮崎）サブグラウンドで日本ハムＯＢが集結するワンシーンがあった。この日は昨季限りで現役を引退した中田翔氏が宮崎を訪問。杉谷拳士とともにサブグラウンドで練習を見守っていたアドバイザーのダルビッシュのもとへ歩み寄った。右腕も後輩に当たる２人の訪問にさわやかな笑みを浮かべた。杉谷氏は過去に米国のダルビッシュ邸に招かれるなど親交があり、中田氏も日本ハム時代に右腕の教