◇オープン戦ドジャース15─2エンゼルス（2026年2月21日アリゾナ州テンピ）ドジャースは21日（日本時間22日）、オープン戦初戦を迎え、敵地でのエンゼルス戦で大量15得点を挙げ、白星発進。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は3打数1安打、先発した山本由伸投手（27）は1回2/3、30球を投げ、3安打2失点（自責1）だった。大谷は初回の第1打席は相手先発・ソリアーノに対し、1ボール2ストライクからの4球目、内