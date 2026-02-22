米ワシントンで開かれたウクライナへの連帯を示す集会＝21日（共同）【ワシントン共同】米首都ワシントン中心部のリンカーン記念堂で21日、ロシアによるウクライナ侵攻開始から4年となる24日を前に、ウクライナへの連帯を示す集会が開かれた。青と黄色のウクライナ国旗で身を包んだ参加者らは「ウクライナを救え」と声を上げ、戦争終結に向けロシアへの制裁強化などを訴えた。集会には千人前後が参加。ウクライナ出身の不動産