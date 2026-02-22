俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）。本作の温かくも切ない世界観は、いかにして作られているのか。照明・高橋謙太さんと撮影・寺田将人さんにインタビュー。二人が語る言葉からは、単なるラブコメの枠を超えた「ヒューマン」を軸に据えるための、緻密かつ大胆な現場での試行錯誤が見えてきた。【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…■