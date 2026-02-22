CANDY TUNEが、4月22日にリリースする3rdシングルの表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を2月21日に先行配信。あわせて、MVも公開した。 （関連：【映像あり】CANDY TUNE、メンバーが世界中の人々の誕生日をお祝いする「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」MV） 本楽曲は、CANDY TUNEから世界中の人に向けたバースデーソング。軽快なリズムが心地よく老若男女が親しみやすい一曲に仕上がっている。作詞作曲は、玉