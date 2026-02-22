アリサ・リウのエキシビジョンの衣装に注目が集まった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月21日、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、各選手の衣装にも注目が集まった。【写真】彼女自身がまさに『Rare Beauty』アリサ・リウの“口元”をチェック女子シングルで金メダルに輝いた米国のアリサ・リウは紺のドレス姿で登場し、リンクを笑顔で滑りながら、観客を魅了した。SNS上では「アリサ・リウ選手