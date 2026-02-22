イングランド・プレミアリーグで２１日、ブライトンの三笘薫はアウェーのブレントフォード戦にフル出場した。これで８試合連続出場。得点こそ生まれなかったものの見せ場は作った。前半２０分には、味方のスルーパスに反応してペナルティーエリア内まで進入すると、左足で強烈なシュートを放った。また、この試合に先発出場したブライトンの４０歳、ミルナーがリーグ最多を更新する通算６５４試合出場を達成した。チームは２