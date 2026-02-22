ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手が２２日、侍ジャパンの強化試合（サンマリン）には同行せず、生目の杜運動公園で居残り練習を行った。遊撃が本職の２２年ドラフト１位は１軍での出場機会を増やすため、今キャンプから外野、一塁にも挑戦中。「自分の弱さが出たです」と、２１日はコンディション不良のため練習を休んだが、体調が回復。アイビースタジアムで外野ノックなどで汗を流した。