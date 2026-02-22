昨年12月29日の東京大賞典3着後、今季に備えているアウトレンジ（牡6＝大久保、父レガーロ）がドバイワールドカップ（3月28日、メイダン、ダート2000メートル）に選出され、陣営は21日に招待を受諾した。大久保厩舎はチュウワウィザードをドバイワールドカップに起用し、21年2着、22年3着に入っている。