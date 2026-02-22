日本スケート連盟は21日までに3月上旬の世界選手権（ヘーレンフェイン＝オランダ）に派遣する選手を発表し、ミラノ・コルティナ冬季五輪で銅メダル3個の高木美帆（TOKIOインカラミ）が短距離から長距離の4種目総合で競うオールラウンド部門に入った。佐藤綾乃（ANA）も出場。男子の森重航（オカモトグループ）と新濱立也（高崎健康福祉大職）は500メートルと1000メートルを2度ずつ滑るスプリント部門にエントリー。女子の吉田