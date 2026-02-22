SEVENTEENが、シンガポールでさらに進化した体験型ファンイベントを展開する。所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENは3月2日から8日までの1週間、シンガポールの主要ランドマーク一帯で「SEVENTEEN EXPERIENCE」を開催する。【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋でほろ酔い!?同イベントは、公演の前後にアーティスト関連コンテンツで都市の名所を彩り、ファンに拡張された体験を提供するものだ。SEVENTEENは昨年に