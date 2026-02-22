岡山南警察署 22日午前0時半ごろ、岡山市南区新保の市道で、横断歩道を渡ろうとしていた男性が普通乗用車にはねられました。 警察によりますと、西から東に走っていた普通乗用車に、南から北に横断歩道を渡ろうとしていた男性がはねられました。 この事故で、岡山市在住の60代とみられる歩行者の男性が病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。 警察は、普通乗用車を運転していた岡山市北区の飲食