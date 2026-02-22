「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、今季限りで現役引退を表明している女子銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が、フィナーレで三浦璃来とほっこりシーンを見せた。エンディングで出場選手がリンクの中央に集合。ここで坂本が手に持っていた花の冠を三浦へプレゼント。互いに笑みを浮かべて