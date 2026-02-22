「いよっ、この幸せ者めが〜！」―。日本でなら、そんな声が掛かりそうなのが、中国の男子スノーボードの蘇翊鳴（スー・イーミン）選手だ。ミラノ・コルティナ冬季五輪では、7日にスノーボード・ビッグエア種目で銅メダルを獲得。今大会の中国代表として初のメダル獲得だった。18日にはスノーボード・スロープスタイルで優勝。中国代表として初の金メダルだった。この日はおりしも蘇選手の22歳の誕生日だった。蘇選手は恋人である