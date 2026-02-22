一般道路における後部座席の着用率は45.8％！「検挙されない」と誤った認識も警察庁とJAF（日本自動車連盟）は2026年2月16日、合同で実施した「シートベルト着用状況全国調査」の結果を公表しました。これは2025年10月6日〜11月7日までの間に、全国の一般道路（781か所）と高速道路（104か所）で運転席と助手席、後部座席におけるそれぞれのシートベルト着用率を調べたものです。【画像】これはエグい…！ シートベルト非着用