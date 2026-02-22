福井県福井市足羽の足羽神社境内にある樹齢約３８０年のしだれ桜（福井市天然記念物）の枝が、１月下旬の大雪の影響で、複数折れていたことが分かった。足羽神社によると、同２５日に最も高い位置にあった直径約２０センチ、長さ約６メートルの枝がバキバキと音を立てて折れた。ほかにも複数箇所で枝折れを確認した。枝折れにより、木の高さが約１１メートルから１メートルほど低くなったという。権禰宜（ねぎ）の角鹿尚文さ