2月14日、静岡県警が同県伊東市の前市長・田久保眞紀氏の自宅を捜索した。 田久保氏は、虚偽事項公表罪（公職選挙法235条1項）、有印私文書偽造罪（刑法159条1項）および同行使罪（同161条）、地方自治法違反の罪（同法100条3項）で告発されている。いずれも、「東洋大学法学部卒業」と自称していたが実際には「除籍」されていたことに起因している。 この「学歴詐称疑惑」により、田久保氏は市議会から2回にわたり不信任決議を