ブドウの種類別目にうれしい効果一覧 黒系ブドウ以外にも、シャインマスカット、マスカット・オブ・アレキサンドリアなどの緑系、デラウェアなどの赤系など、とてもたくさんの種類があります。黒系・紫系のブドウにくらべるとポリフェノールの含有量は下がりますが、緑系・赤系のブドウにももちろん目にいい成分が含まれています。ブドウの色によって、含まれるポリフェノールが異なるので知っておくといいでしょう