ダイエットの前に見直すべき！睡眠不足で太りやすくなる本当の理由とは！？ ホルモンバランスの異常で食欲が変わってしまう 「短時間睡眠の女性は肥満を表すBMI値（体格指数）が高い」――これは、肥満と睡眠時間の関係について、サンディエゴ大学の研究報告により、わかったことです。 夜ふかしをすると、つい余計なものを食べてしまいがちです。これは、スタンフォード大学の学生と、断眠についての実験を行