やせたいのに食べ過ぎてしまう…ダイエットの本質とは？ 問題は、太っていることでなく、「やせたいのに食べてしまう」こと。なぜ、やせたいのに食べすぎてしまうのでしょう？私の「ゆるやせ漢方ダイエット」では、まず、太ってしまうその人の「心」について注目します。太る理由はとても明快で、慢性的に食べ過ぎてしまうからなのです。太っていない人は、きっと「やせたいなら食べなければいいのに」と思っていることでしょう。