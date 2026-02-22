香川県広域水道企業団が入る高松市防災合同庁舎 香川県広域水道企業団によりますと、21日、午後5時10分ごろ、高松市新田町で排水管の接合部分が破損したことによる漏水事故が発生しました。 22日午前0時45分から午前6時15分の間、修繕工事のため断水しました。、新田町や高松町の一部、合わせて約960戸に影響がありました。 現在は排水管の洗浄作業を行っているため、同地域で水の濁りが発生しているということです。香