22日午前10時、気象庁は黄砂に関する全般気象情報を発表しました。22日夕方から23日にかけて、西日本の広い範囲で黄砂が予想されます。22日夕方から23日にかけて、西日本の広い範囲で黄砂が予想され、視程が10キロメートル未満となるでしょう。所によっては視程が5キロメートル未満となる見込みです。屋外では所により黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が5キロメートル未満となった場合、交通へ