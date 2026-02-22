事件や事故で家族を亡くすなどした被害者を支援する警視庁の取り組みの一環として、16人の遺族らがプロバレーボールの試合に招待されました。【映像】バレーボール選手と交流する遺族ら東京・有明コロシアムで21日、遺族ら16人がバレーボールSVリーグの試合を観戦しました。接戦となった試合後は、選手と記念撮影するなどの時間が設けられ、遺族らは時折、笑顔を見せていました。東京グレートベアーズ柳田将洋選手「改めて自