「ＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６第４０回全国犬ぞり稚内大会」が２１日、北海道稚内市の大沼特設会場で開幕した。道内外からの約６０チームが出場。２２日までの２日間、距離やそりを引く犬の頭数などで分けられた計１２競技に挑む。２１日は、２頭引きや頭数制限なしなどのレースが行われた。４月上旬並みの気温で雪も一部解け、コース状況は決して良くはなかったが、それでもマッシャー（犬ぞりの操縦者）たちは犬と息