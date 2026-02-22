「侍ジャパン強化合宿」（２２日、宮崎）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手（２５）が背番号「３」のシャツで練習を行った。本来は「２３」の背番号のはずが、広島・小園の「３」を付けて体を動かした。以前から仲のいい２人は、野手最年少タイのメンバーとして招集されている。この日は１３時からサンマリンスタジアム宮崎で、初実戦となるソフトバンクとの練習試合が行われる。森下は「５番・左翼」で出場予定となってい