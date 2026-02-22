アメリカのトランプ大統領は世界各国に課すと表明していた10％の追加関税を15％に引き上げると表明しました。【映像】追加関税の引き上げを表明したトランプ氏アメリカの連邦最高裁判所が20日にトランプ政権が発動した「相互関税」などを違法と判断したことを受けて、トランプ政権は「通商法122条」を根拠に、日本を含む世界各国からの輸入品に対し、一律10％の追加関税を24日午前0時1分から発動すると発表しました。さらに