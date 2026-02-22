岡山市東区にある西大寺観音院で行われていた、いわゆる「裸祭り」で、男性6人がけがをして病院に運ばれました。このうち3人が意識不明の重体です。岡山市消防局によりますと、21日夜、岡山市東区にある西大寺観音院で行われた「会陽（えよう）」、いわゆる裸祭りの会場で、参加者の男性6人がけがをして病院に搬送されました。6人は40歳代から50歳代とみられ、このうち3人が意識不明ということです。500年以上の歴史を持つ西大寺観