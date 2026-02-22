V・ファーレン長崎は22日にFW七牟禮蒼杜(20)がFC延岡AGATA(九州)へ、FWジョップ・セリンサリウが福山シティFC(中国)へ育成型期限付き移籍することを発表した。ともに2026年7月31日までとしている。七牟禮は長崎のアカデミー出身で24年にトップチームへ昇格した。ここまでカップ戦のみの出場となっている。セリンサリウは23年に名古屋産業大を中退して長崎に加入。昨季後半は高知ユナイテッドSCに育成型期限付き移籍してJ3で16