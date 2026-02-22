フェニックス・サンズ vs オーランド・マジック日付：2026年2月22日（日）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 113 - 110 オーランド・マジック NBAのフェニックス・サンズ対オーランド・マジックがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし21-25で終了する。第2クォーターはオ