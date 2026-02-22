北海道・旭川中央警察署は21日、比布町中町2丁目の住宅で、除雪作業中の74歳女性が、車庫の屋根から落ちた雪に埋まる事故が発生したと発表しました。警察によると、女性は21日午後5時ごろから自宅敷地内の除雪作業をしていましたが、戻らなかったため、女性の夫が午後6時半ごろに確認に行くと、屋根から落ちた雪に埋もれている女性を発見し、消防に通報したということです。女性は消防によって救助され、腰を骨折する重傷ですが、