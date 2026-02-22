この記事をまとめると ■カングージャンボリーは世界最大級のルノー・カングーのイベントだ ■2026年も山梨県でカングージャンボリーが開催されることが決まった ■チケットの詳細などは今後公開予定となっている カングーオーナーよ山梨に集まれ！ フランスを代表する自動車ブランドであるルノーは、日本でもお馴染みの輸入車ブランドだ。そんなルノーのなかでも独特なキャラクターから長年高い人気を誇るモデルがある。 それ