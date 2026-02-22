（資料写真）２２日午前１時４５分ごろ、神奈川県山北町の東名高速道路下り線の都夫良野トンネル内で、大型トラック２台の追突事故が発生した。事故の影響で同９時半現在、下り線大井松田インターチェンジ（ＩＣ）−足柄スマートＩＣ間が通行止めになっている。中日本高速道路によると、通行止め解除のめどは立っていないという。県警高速隊によると、現場は片側２車線の直線道路。車両のレッカー移動や、積み荷の入れ替え作業