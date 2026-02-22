体重を落としたいとき、「まず糖質を減らすべき」という声もあれば、「間食をやめるだけで十分」という意見もあります。どちらも結果が出た人の話を聞くと、正解に思えてしまうもの。では実際に、体重が落ちやすいのはどちらなのでしょうか？ここでも大切なのは流行や極端な方法ではなく、自分の生活にどれだけ無理なく組み込めるかという視点です。糖質を減らす人は“効果を実感しやすい”主食の量を見直すと、体重は比較的早く動