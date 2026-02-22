「最近なんだか老けた気がする…」というモヤモヤ、実は髪型が原因かもしれません。顔の印象を大きく左右するのは、ファッションよりも“ヘアスタイル”。ほんの少しのシルエットや質感の違いが、見た目年齢に直結するんです。そこで今回は、大人世代が選ぶべき【最旬ショートヘア】の３つのポイントを紹介します。抜け感のある「ふんわりシルエット」ショートヘアは、トップのボリュームが命。ペタッとつぶれると一気に老け見えし