鈴木福、濱田龍臣、武田玲奈がトリプル主演する東映特撮ファンクラブ（TTFC）10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』が、TTFCにて今年初夏に独占配信されることが決まった。併せて、新ヒーロー・フォルティクスのビジュアルも解禁となった。【写真】新ヒーロー「フォルティクス」の全身ビジュアル本作は、「仮面ライダー」「スーパー戦隊」などの既存の系譜に属さない完全オリジナルの新作特撮ヒーロー作品。