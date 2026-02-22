元宝塚歌劇の花組トップスター、真飛聖（まとぶ・せい）は４月に東京・新国立劇場小劇場でデニス・ケニー作の一人芝居「ガールズ＆ボーイズ」（稲葉賀恵演出、９〜２６日）に出演する。過激に聞こえるセリフもある。順調なはずの人生が思わぬ形で崩れていく過程から、現代社会に潜むゆがみを浮き彫りにしていく内容だ。「大変な作品です。でも直感で『やりたい』『これやろう』と思いました。こんな感覚になるのは、宝塚音楽学