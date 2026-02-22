◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大阪マラソンは定刻の９時１５分にスタート。先頭集団は最初の５キロを１４分５０秒で通過した。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指す吉田響（２３）＝サンベルクス＝は７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち、独走態勢に入った。１０キロを２９分３３秒で、２０キロを５８分４２秒