ドイツ１部リーグで２１日、ウォルフスブルクの塩貝健人はホームのアウクスブルク戦で後半２０分から出場し、１―１の同２６分に加入後初ゴールを挙げた。今冬に加入した若手ストライカーが途中出場の起用に応えた。カウンターチャンスが始まると、猛然とペナルティーエリア内まで加速。最後はグラウンダーのクロスに体勢を崩しながら右足で合わせ、ゴール右方向に決めた。先月２０日にＮＥＣ（オランダ）から移籍して出場５